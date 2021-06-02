Dünya Kötü koku zengin etti Balina cesedinin karnından 15 milyon dolar kazandılar
ASYA AKTÜEL

Kötü koku zengin etti: Balina cesedinin karnından 1.5 milyon dolar kazandılar

Yemen’de bir grup balıkçı Aden Körfezi’nde buldukları balina cesedinden gelen kötü koku nedeniyle midesini açmaya karar verdi. Kestikleri balinanın karnında parfüm endüstrisinde kullanılan 127 kilogram akamber tespit eden 35 kişilik balıkçı grubu, 1,5 milyon dolar kazandı.

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Kötü koku zengin etti: Balina cesedinin karnından 1.5 milyon dolar kazandılar
Balina cesedinin karnından 1.5 milyon dolar kazandılar

Yemen’de bir grup balıkçı, balığa çıktıkları sırada sahil güvenlik yetkilileri tarafından Aden Körfezi’ndeki bir ispermeçet balinası cesedine karşı uyarıldı. NTV'nin haberine göre; Güney Aden şehrinden 35 kişilik balıkçı grubu, balina cesedine yaklaştıklarını ve çok ağır bir kokusunun olduğunu söyledi. Balina cesedinden gelen kötü koku sebebiyle ‘bu balinada bir şey var’ düşüncesine kapılan balıkçılar, cesedi sahile götürüp içine bakmak istedi.

  • Küçük bir tekneyle cesedi kıyıya sürükleyen balıkçılar balinayı kestiklerinde, cesedin karnında ‘hazine’ buldu. İspermeçet balinasının karnında katı balina kusmuğu olarak bilinen ve parfüm yapımında kullanılan 127 kilogram akamber bulan balıkçılar, bunu 1,5 milyon dolara sattı.

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‘KOKUSU ÇOK HOŞ DEĞİLDİ, AMA ÇOK PARA’

Balıkçılardan biri BBC'ye verdiği demeçte, "Yaklaştığımız anda çok güçlü bir koku vardı ve bu balinada bir şey olduğu hissine kapıldık" derken, "Balinayı bağlamaya, kıyıya çıkarmaya ve karnının içinde ne olduğunu görmek için onu kesmeye karar verdik. İçinde akamber bulduk ve kokusu çok hoş değildi, Ama çok para" ifadelerini kullandı.

  • Akamber, ‘altın kusmuk’ ve ‘yüzen altın’ olarak adlandırılırken, uzun yıllar boyunca ispermeçet balinalarının bağırsaklarında gri veya siyah renkli mumsu bir madde üretmek için oluşurken parfüm endüstrisinde kokunun etkisini artırmak için kullanılıyor.

EV ALDILAR, EVLENMEYİ PLANLIYORLAR

Bölge gazetelerinden Middle East Eye, El-Khaisah köyündeki balıkçıların, buldukları 127 kilogramlık akamberden elde edilen 1,5 milyon doları bölüştüğünü, balıkçılardan birinin ev aldığını, bazılarının evlenmeyi planladığını ve sonuç olarak yoksulluktan kurtulduklarını yazdı. Bir El-Khaisah köyü sakini de, “Akamberleri sattıklarında bize para yardımında bulundular ve bazı ailelere ilaç yardımında bulundular” dedi.

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