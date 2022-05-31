Kovid kurallarını çiğnedi: Binlerce kişinin karantinaya gönderilmesine sebep oldu

Pekin'de yaşayan 40'lı yaşlarının başında olan adama riskli bir bölge olarak kabul edilen bir alışveriş meydanına girdikten sonra evde kalması söylenildi. Ardından izolasyon döneminde, adamın ve eşinin test vermeden önce "birçok kez dışarı çıktıkları ve toplumda salgının yayılmasını riske attıkları" iddia edildi.
Buna cevaben yetkililer, çiftin binasında yaşayan 258 kişinin hükümet karantina merkezine gitmesini ve konut topluluğunda yaşayan 5.000'den fazla kişinin evde kalmasını emretti.
Sıkı önlemler, bölge sakinleri arasında yaygın bir hayal kırıklığı ve bitkinliğe yol açtı ancak bildirilen vaka sayılarının düşmesi ve kısıtlamaların gevşemeye başlamasıyla, çevrimiçi kullanıcılar Pekinli adamın eylemlerine öfkeyle tepki gösterdi.
- Bir kullanıcı "Bu adam ne yapıyor? Durum neredeyse sabitken dışarı çıkıp insanlara zarar vermesi mi gerekiyor?" dedi.
- Bir başka kullanıcı ise, "Bu salgın topluluğun üstlenmesi gereken bir yönetim sorumluluğu olduğundan, toplum ve hasta yüzde 50 sorumluluğu paylaşıyor." dedi.