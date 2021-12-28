Kraliçe Elizabeth'e suikast tehdidi: Onu öldüreceğim

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'i ölümle tehdit eden kişiyi konuşuyor. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden The Sun tarafından ele geçirilen bir videoda, maskeli bir kişinin elinde bir arbaletle (yaylı ok) Kraliçe Elizabeth'i tehdit ederek "Onu öldüreceğim" dediği görülüyor. Videodaki maskeli kişi, Kraliçe Elizabeth'i 'intikam' için öldüreceğini belirterek, “Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" ifadelerini kullanıyor.

Videodaki kişi, konuşmasında ayrıca, İngiliz birliklerinin 1919'da Hindistan'da, Jallianwala Bagh olarak bilinen açık bir alanda büyük bir silahsız Kızılderili kalabalığına ateş açtığı Amritsar Katliamı'na atıfta bulunuyor.

DÜNYA Kraliçe Elizabeth ’yılın yaşlısı’ ödülünü geri çevirdi: Her insan hissettiği yaştadır

Buckingham Sarayı henüz açıklama yapmadı

Söz konusu katliamda 300 ile 1000 arasında kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 1000 göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Windsor Sarayı’na girmeye çalışırken yakalanan 19 yaşındaki genç ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilirken The Sun, Jaswant Singh Chail isimli şahsın önceden çekilmiş bu videosunu Noel’de paylaştığını aktardı.

REKLAM

Buckingham Sarayı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, dün de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirilmişti.