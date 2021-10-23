Dünya Kremlin burcu şiddetli rüzgara dayanamadı Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı
ASYA

Kremlin burcu şiddetli rüzgara dayanamadı: Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

Rusya’da Kremlin duvarlarının yenilenme çalışmaları için kurulan iskele şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü. Çöken iskele burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kremlin burcu şiddetli rüzgara dayanamadı: Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı
Şiddetli rüzgar Kremlin’in burcunu yıktı

Rusya'nın en önemli sembolü olan ve başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da yer alan Kremlin’in duvarlarının güçlendirilmesi için yenileme çalışmaları uzun zamandır sürüyor.

Dün Moskova'da başlayan ve bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle duvar restorasyonu için kurulan bir iskele çöktü. İskele çökerken burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Rüzgarın yerinden söktüğü iskele plakası duvarın hemen dibine düşerken, çevredeki turistler herhangi bir zarar görmedi.

Kızıl Meydan'da yaşanan kazanın ardından yetkililer, daha fazla iskele plakasının uçması ve kişilere zarar vermesi ihtimaline karşı önlem olarak meydanı giriş ve çıkışlara kapattı.

Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), Kızıl Meydan'ın bir bölümünün giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurarak, bu kapatmanın geçici bir önlem olduğunu söyledi. FSO ayrıca, tedbirlerin alınması ve fırtınanın dinmesinden sonra meydanın yeniden halka açılacağını belirtti.

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