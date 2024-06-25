Kremlin 'çatışmalar derhal durdurulacak' diyerek şartını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin terör örgütü YPG konusunda ABD, İngiltere ve Fransa ile problemli olduğunu söyledi. Katıldığı canlı yayında söz konusu ülkelerin YPG'ye karşı tutum ve davranışlarını değerlendiren Bakan Fidan, "Amerika ve İngilizlere hep şunu söylüyoruz; sizin terörle mücadelede hassasiyetin daha fazlasını biz PKK ile mücadelede taşıyoruz. Bu tehdit kendi kendini kaldırana ve başka şekilde kaldırılana kadar devam edeceğiz. Belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.