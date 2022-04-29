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Dünya Kudüse geçiş izni alamayan Filistinli gençler Ayrım Duvarını aşarak Mescid-i Aksaya ulaşmayı başardı
ORTADOĞU

Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başardı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, halkın Kudüs'e girişini engellemesine rağmen birçok Filistinli, Ayrım Duvarı'nı (Utanç Duvarı) aşarak Mescid-i Aksa'ya vardı.

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Haber Merkezi AA
Kudüse geçiş izni alamayan Filistinli gençler Ayrım Duvarını aşarak Mescid-i Aksaya ulaşmayı başardı
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmesine izin vermiyor.

Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa’ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa’ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.

Ayrım Duvarı'nı tırmandılar

İsrail'in 2002 yılında inşa etmeye başladığı Batı Şeria'nın içinden geçen duvar, yüksekliği 4,5 ila 9 metre arasında değişen ve 712 kilometre uzunluğunda beton paneller ve çitlerden oluşuyor.

Girişi engellenen bazı Filistinli gençler, merdiven ve halat gibi basit aletlerle Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki Ayrım Duvarı'nı tırmanarak Kudüs'e geçmeyi başardı.

Bazı gençler kimliklerinin tespit edilip takip edilme endişesiyle yüzlerini kapatırken, bazılarının da buna aldırış etmediği gözlendi.

Filistinli sağlık yetkilileri, ramazan ayında cuma namazlarını Mescid-i Aksa'da kılabilmek için Ayrım Duvarı'na tırmanan onlarca Filistinli gençte, düşme sonucu kırık ve morlukların oluştuğunu aktardı.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Filistinli Müslümanlar Ramazan'ın son günlerini Mescid-i Aksa'da itikafa girerek geçiriyor
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Yüzbinlerce Müslüman, başı rahmet, ortası bereket, sonu bağışlanma olan ramazan ayını uğurlamanın habercisi olan Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da iftar açıp ibadet ederek idrak etti.
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Aksa'nın avlusuna çadır kuran Müslümanlar burada itikafa girerek ibadet etmeye devam ediyor.
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Filistinli Müslümanlar Ramazan'ın son günlerini Mescid-i Aksa'da itikafa girerek geçiriyor
Filistin'in ve dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelen Müslümanlar, ramazanın son günlerini İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da gelenek haline gelen bir ibadet olan itikafa girerek geçiriyor. Aksa'nın avlusuna çadır kuran Müslümanlar ibadetlerini bu alanda gerçekleştiriyorlar.

Mescid-i Aksa avlusunda itikâf
RAMAZAN
Mescid-i Aksa avlusunda itikâf
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