Kuleyi boşalttılar

Son bir hafta içerisinde sınır noktalarına gönderilen zırhlı araçların sayısı 200’ü aştı. Özel Kuvvetler’e bağlı komandolar terör bölgelerine yönelik sızmalar için Mürşitpınar, Akçakale ve Ceylanpınar’a yönlendirildi. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa-Akçakale’ye sadece 2 kilometre mesafede bulunan Tel Abyad’ın Öncül köyüne ilk gözlem noktasını kuran ABD ise operasyonun açıklanmasının ardından buradaki kuleyi apartopar boşalttı. Sınır hattında PKK’lı teröristlerle haftalardır ortak devriye atan Amerikan askerleri dün ortalıkta gözükmedi. ABD’liler bilhassa Tel Abyad’da sırra kadem bastı.