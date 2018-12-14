Dünya Kuleyi boşalttılar
ORTADOĞU

Kuleyi boşalttılar

Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için sınırın Türkiye tarafında yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hatay, Şanlıurfa ve Mardin’deki obüsler namlularını terör noktalarına çevirdi.

Fatih Özer Yeni Şafak
PKK’lı teröristlerle haftalardır ortak devriye atan Amerikan askerleri dün ortalıkta gözükmedi.
PKK’lı teröristlerle haftalardır ortak devriye atan Amerikan askerleri dün ortalıkta gözükmedi.

Son bir hafta içerisinde sınır noktalarına gönderilen zırhlı araçların sayısı 200’ü aştı. Özel Kuvvetler’e bağlı komandolar terör bölgelerine yönelik sızmalar için Mürşitpınar, Akçakale ve Ceylanpınar’a yönlendirildi. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa-Akçakale’ye sadece 2 kilometre mesafede bulunan Tel Abyad’ın Öncül köyüne ilk gözlem noktasını kuran ABD ise operasyonun açıklanmasının ardından buradaki kuleyi apartopar boşalttı. Sınır hattında PKK’lı teröristlerle haftalardır ortak devriye atan Amerikan askerleri dün ortalıkta gözükmedi. ABD’liler bilhassa Tel Abyad’da sırra kadem bastı.

PKK tüm cephelerde vurulacak
DÜNYA
PKK tüm cephelerde vurulacak

Aşiretlere PKK tehdidi
DÜNYA
Aşiretlere PKK tehdidi

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PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
3 ihmal 9 cana mal oldu

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AşiretlerePKK tehdidi

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