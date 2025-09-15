Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı: Ersin Çelik son gelişmeleri aktarıyor

Gazze'deki soykırımı durdurmak ve İsrail'in ambargosunu delmek için yola çıkan Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri canlı yayında aktarıyor.









Tamamen Yunan mürettebattan oluşan “Oksigono”, filonun tek Yunan teknesi olarak öne çıkarken, “İlektra”da hem Yunanistan’dan hem de farklı ülkelerden gelen gönüllüler yer aldı.





Ada genelinde gün boyu destek etkinlikleri düzenlendi, yüzlerce kişi limanda toplanarak mürettebata moral verdi.





Gemiler hareket ederken limanı dolduran kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla “Gazze’ye özgürlük”, “Direniş kazanacak” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.





March to Gaza Greece yetkilileri, Yunan gemilerinin amacının İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak, uluslararası toplumu harekete geçirmek ve Gazze’ye insani yardım ulaştıracak güvenli bir koridor açılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.





Filonun, Gazze’deki insani felakete dikkat çekerek dünya kamuoyuna güçlü bir dayanışma mesajı verdiği belirtildi.





Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.





Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti.





Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.





Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.





Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.



