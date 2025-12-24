Küresel Yahudi milis gücü kuralım

Yeni Şafak
24/12/2025, Çarşamba
Netanyahu, farklı ülkelerdeki Yahudi topluluklarının korunması amacıyla İsrail’deki küresel ölçekte silahlı ve örgütlü milis yapılanmasının hayata geçirilmesini önerdi.
Avustralya’nın Sidney şehrindeki Bondi Plajı’nda gerçekleşen saldırıyı bahane eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, farklı ülkelerdeki Yahudi topluluklarının korunması amacıyla İsrail’deki sivil-güvenlik modeline benzer, küresel ölçekte silahlı ve örgütlü milis yapılanmasının hayata geçirilmesini önerdi.

İsrail Başbakanı, katıldığı bir televizyon programında Yahudi topluluklarının çevresel ve toplumsal güvenliğinin sağlanması gerektiğini ileri sürdü. Saldırı sırasında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını savunan Netanyahu, radikal unsurların eyleme geçmeden durdurulması gerektiğini belirtti. Avustralya hükümetine seslenen soykırım suçlusu, “Siz eğer Yahudilerin korkmadan yaşayabileceği alanlar oluşturamazsanız bu tür saldırılar kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun çağrısı, İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısıyla paralellik gösteriyor. “Yahudi Halk Muhafızları” adı altında yeni bir yapının kurulmasını öneren makale, küresel ölçekte kalıcı ve profesyonel bir güvenlik ağının oluşturulmasını talep ediyor. İşgalci gücün özellikle Batılı ülkelerde bu yolla paralel bir "güvenlik" yapılanması oluşturmayı amaçladığı değerlendiriliyor. Netanyahu bu güçlerin kim tarafından oluşturulacağını açıklamasa da istihbarat servisi Mossad'a görev verilmesine yüksek olasılık diye bakılıyor.



