Dünya Kurum çalışanı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan CNN yöneticisi istifa etti
AMERİKA

Kurum çalışanı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan CNN yöneticisi istifa etti

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Kurum çalışanı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan CNN yöneticisi istifa etti
Jeff Zucker

Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisinin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtirken, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım." ifadelerine yer verdi.

"İLİŞKİMİZ SON ZAMANLARDA BAŞLADI"

Zucker, ilişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti.

CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

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