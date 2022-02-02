Dünya ABDde uçuşlara kar fırtınası engeli 2 bin 300 sefer iptal edildi
AMERİKA

ABD'de uçuşlara kar fırtınası engeli: 2 bin 300 sefer iptal edildi

ABD'nin orta eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle uluslararası bağlantılar da dahil yaklaşık 2 bin 300 uçak seferinin iptal edildiği belirtildi. Illinois Valiliği, kar fırtınası nedeniyle eyaletin Ulusal Muhafız birliğini ve diğer kaynakları harekete geçiren bir felaket bildirisi yayımlarken Michigan ve Ohio valilikleri de vatandaşları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
ABDde uçuşlara kar fırtınası engeli: 2 bin 300 sefer iptal edildi
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ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, orta kesimde başlayan ve 3 bin kilometreden daha fazla mesafeyi etkileyen yoğun kar, buz ve aşırı soğukların gün boyu süreceği ve yarından sonra kuzeydoğuya ilerleyeceği kaydedildi.

2 BİN 300'Ü AŞKIN UÇUŞ İPTAL

  • Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, hava şartları nedeniyle Chicago, Kansas, Dallas ve Detroit gibi şehirlerin havalimanlarında 1400'den fazla iç hat uçuşu iptal edilirken uluslararası bağlantılı uçuşlar da dahil, 2 bin 300'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Chicago şehrine giriş ve çıkışları kapsayan 14 ana bölgeyle bağlantılı şehirler arası Amtrak tren seferlerinin de bugün ve yarın için durdurulduğu açıklandı.

"MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

  • Illinois Valiliği, kar fırtınası nedeniyle eyaletin Ulusal Muhafız birliğini ve diğer kaynakları harekete geçiren bir felaket bildirisi yayımlarken Michigan ve Ohio valilikleri de vatandaşları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Üç eyaletteki okulların da kar fırtınası nedeniyle bu hafta çevrim içi eğitime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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