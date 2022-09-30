Kuzey Akım'da boruları kim patlattı?

Rus gazını Baltık Denizi’nin altından Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntının arkasında sabotaj olabileceği iddiası güçleniyor. Taraflar sızıntının nedenine ilişkin somut bir kanıt koyamazken, suçlamalar yerini askeri tehditlere bırakmaya başladı. NATO, üye ülkelerin alt yapılarına yönelik bir müdahaleye hemen cevap verileceğini açıkladı. Norveç ise kritik alt yapı alanlarında ordunun devreye gireceğini açıkladı. Rusya ise kendisine yöneltilen ithamları kabul etmezken, boru hatlarına gerçekleşmiş saldırının arkasında ABD’nin olabileceğini belirtti. Daha önce üç sızıntı noktası olduğu belirtilirken, İsveç Sahil Güvenlik Kurumu’nun Sözcüsü Jenny Larsson, dün yaptığı açıklamada, sızıntıların ikisinin Danimarka, ikisinin İsveç yakınlarında uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, dört ayrı sızıntının meydana geldiğini duyurdu.

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NORVEÇ’TEN ASKERİ ADIM

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının, Avrupa’daki politikacıların işgal altındaki Ukrayna’ya desteğinin baltalanması adına yürütülen hibrit bir savaşın parçası olabileceğini söyledi. Öte yandan Avrupalı ülkelerin, Rus enerjisine bağımlılığına son verme adına Norveç gazına yönelmesiyle Oslo’nun kıtanın en büyük gaz tedarikçisi haline geleceğine değinen Store, ülkenin gaz tesislerindeki askeri varlığını artıracağını vurguladı.

KASITLI EYLEM

Sızıntıların meydana geldiği noktaya en yakın iki ülkeden biri olan Danimarka’da Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, sızıntıların ardından kasıtlı bir eylemin olduğuna inandığını bildirdi. Bu durumun daha önce benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunun altını çizen Danimarkalı bakan, son gelişmelerin üzerine tüm Avrupa’nın endişelenmesi gerektiğini kaydetti. Sky News’e konuşan Kofod, “Danimarka, yenilenebilir enerjiye, özellikle de açık deniz rüzgarına yatırım yapmaya odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.

NATO: KARŞILIK VERİRİZ

NATO tarafından Kuzey Akım petrol boru hatlarında meydana gelen hasarla ilgili dün resmi bir açıklama yapıldı. “Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir” denilirken, “Müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı birlik içinde ve kararlı bir karşılık bulacaktır” ifadesine yer verildi.

KREMLİN: TERÖR EYLEMİ

Suçlamalara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Baltık’ta boru hatlarının başına gelen şeyin devlet destekli terör eylemlerine benzediğini söyledi. “Böyle bir terör eyleminin, herhangi bir devletin müdahalesi olmadan gerçekleşebileceğini hayal etmek çok zor” diyen Peskov, olayı ciddi bir soruşturma gerektiren tehlikeli bir durum olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da söz konusu patlamaların Danimarka ve İsveç’in ekonomik bölgelerinde meydana geldiğine değinerek, bu ülkelerin NATO ortağı olduğundan hareketle bölgenin ABD istihbarat servislerinin kontrol alanı olduğunu belirtti.

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