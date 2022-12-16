Dünya Kuzey Irak ve Suriyede PKKnın 2 kritik ismi öldürüldü Bomba yüklü arabada vuruldu
ORTADOĞU

Kuzey Irak ve Suriye'de PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü: Bomba yüklü arabada vuruldu

MİT’ten iki nokta operasyon daha. PKK’nın bomba ve silah sevkiyatını yöneten elebaşı Osman Mutlu ile örgütün propaganda sorumlusu Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi. PKK’lı Mutlu, Suriye’de örgüt içine sızan MİT ajanlarınca takibe alındı. Mehmetçik’e saldırı hazırlığındaki terörist, patlayıcı ve mühimmat dolu bir araç içinde öldürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Irak ve Suriyede PKKnın 2 kritik ismi öldürüldü: Bomba yüklü arabada vuruldu
PKK’lı Osman Mutlu, Mardin sınırında Mehmetçik’e havan saldırılarını organize eden teröristti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki nokta operasyonlarına yenilerini ekledi. Güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden “Dilxwaz Agir” kod adlı PKK elebaşı Osman Mutlu ile terör örgütünün sözde propaganda sorumlusu “Roza” kod adlı Songül Tarıncı, MİT’in Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürüldü.

HUDUTTA ASKERE SALDIRACAKTI

Mardin hudut hattında görevli Mehmetçik’e havan saldırılarını organize eden, terör örgütünün bomba ve silah sevkiyatını yöneten PKK elebaşı Osman Mutlu, Suriye’de örgüte sızan MİT ajanları tarafından takibe alındı. Teröristlerin sınır hattında görev yapan Türk askerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlendi. Terörist ve beraberindeki koruması, Amude’nin güneyinde patlayıcı ve mühimmatların bulunduğu araç içinde etkisiz hale getirildi.

Songül Tarıncı
Songül Tarıncı

APOLLO AKADEMİLERİ SORUMLUSU

2010’da örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüten, 2013’te kırsala katılan PKK’lı Songül Tarıncı’nın ise Irak’ta olduğu tespit edildi. Gare bölgesinde PKK’lı teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimin verildiği sözde Apollo Akademilerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten elebaşı, MİT’in hedef listesine alındı. Düzenlenen operasyon sonucu yanındaki 2 korumasıyla birlikte öldürüldü.

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