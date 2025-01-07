Kuzey Kore'de ilginç yasak: Kim Jong-un 'Vatana İhanet' sayılacak diyerek duyurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de popüler bir gıda maddesini yasakladı.

İddiaya göre Kim, Batı kültürüne karşı başlattığı ve yavaş yavaş münzevi bir topluma da yayılan baskının bir parçası olarak Kuzey Korelilerin sosisli sandviç yemesini yasakladı.

Güney Kore'de sosisli sandviçin popülaritesi arttı ve Kim o zamandan beri sosis servis etmenin artık Kuzey Kore'ye ihanet olduğunu ilan etti.





Sosis pişirirken veya satarken yakalanan kişilerin, meşhur çalışma kamplarında tutuklanıp ağır iş cezasına çarptırılabildiği iddia ediliyor.





Sosisli sandviç, yasaklanan tek yiyecek değil.





Kim ayrıca, umami açısından zengin bir et suyu, Kore acı biber ezmesi, gevrek, kimchi ve Amerikan Spam'i, fasulye ve sosisle yapılan bir Güney Kore-Amerikan füzyon yemeği olan budae-jjigae'nin satışını da yasakladı.

Budae Jjigae veya Budaejjigae, ordu yahnisi olarak da bilinir, popüler bir Kore güveç yemeği tarzıdır.

"Ordu üssü yahnisi" anlamına gelen hotpot yemeği, Kuzey'de yasaklanmış olan sosisli sandviç eti içeriyor.





Füzyon yemeğinin, Güney'de yaratılışının üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, 2017 civarında Kuzey Kore sınırını aşarak ülkeye girdiği düşünülüyor.





Radyo Özgür Asya'nın (RFA) haberine göre, Kuzey Kore, Güney Kore'de popüler bir sokak yemeği olan buharda pişirilmiş pirinç keki tteokbokki'yi de yasakladı.





Boşananlarla ilgili ilginç emir

Münzevi ulusun baskı uyguladığı tek şey yiyecek değil. Aralık ayında ortaya çıkan raporlar, Kuzey Kore'de boşanan kişilerin "suçları" nedeniyle bir ila altı ay çalışma kamplarında tutulduğunu iddia ediyor.





Boşanma anti-sosyalist bir eylem olarak kabul ediliyor ve boşanmak isteyen herkesin bu talebinin Hükümet tarafından onaylanması gerekiyor.



