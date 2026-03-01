Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Laricani ABD üslerini hedef aldıkları ülkelere seslendi: Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz

Laricani ABD üslerini hedef aldıkları ülkelere seslendi: Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz

17:211/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Laricani, hedef aldıkları ABD üslerinin, bulunduğu ülkenin değil ABD toprağı olduğunu vurguladı.
Laricani, hedef aldıkları ABD üslerinin, bulunduğu ülkenin değil ABD toprağı olduğunu vurguladı.

İran, ABD-İsrail saldırıları sonrasında bölge ülkelerinde bulunan Amerikan üslerini hedef aldı. Bazı saldırılar sonucu can kayıpları bildirilirken konuya ilişkin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani açıklamada bulundu. Laricani, niyetlerinin söz konusu ülkelere saldırmak olmadığını ve sadece ABD üslerini hedef aldıklarını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, yaptığı açıklamada bölge ülkelerine seslendi. Laricani, “Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır” ifadelerini kullandı.



#İran
#Körfez
#ABD
#Üs
#Ali Laricani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara iftar vakti 1 Mart: Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor? 2026 Ankara Ramazan İmsakiyesi