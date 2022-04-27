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Dünya Lavrov BM Genel Sekreteri Guterres ile Moskovada Ukraynayı görüştü
AVRUPA

Lavrov BM Genel Sekreteri Guterres ile Moskova'da Ukrayna'yı görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Rusya, Ukrayna’daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Lavrov BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukraynayı görüştü
Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına işaret ederek Rusya’nın bu kararı NATO’nun genişleme politikası nedeniyle verdiğini söyledi. Lavrov, “BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin ana odak noktası Avrupa’daki, Ukrayna çevresindeki, Luhansk ve Donetsk’deki durumdu. Biz Ukrayna’daki sivil nüfusa yardım sağlama konusunda BM ile işbirliği yapmakla ilgileniyoruz. BM Genel Sekreteri ile Ukrayna’daki sivillere insani yardım sağlanması için işbirliğini görüştük” dedi.

“Ukrayna’nın Rusya müzakerelerindeki davranışları iç karartıcı”

Ukrayna ile Rus heyetler arasında sürdürülen fakat insani koridorların açılması dışında hiçbir konuda uzlaşama sağlanamayan müzakereler hakkında Ukrayna tarafını suçlayan Lavrov, “Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Görünüşe göre müzakerelerle özellikle ilgilenmiyorlar. Rusya, Ukrayna’daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor. Ancak Ukrayna tarafının bu çizgisini sürdürmesi halinde Ukrayna ile müzakerelerin sonuç verme ihtimali çok düşük” ifadelerini kullandı.

"Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek"

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik sunulan tasarıyı eleştiren Lavrov, "BM Genel Kurulu’na sunulan Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin veto yetkisine ilişkin karar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecektir. Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek. Bunu size sorumlu bir kişi olarak söyleyebilirim. Veto hakkı BM’nin destek direklerinden biridir. O olmadan kurum altüst olur" diye konuştu.

“Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur”

BM Genel Sekreteri Guterres ise yaptığı açıklamada, Lavrov ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Ukrayna’da insan hakları ihlalleri yapıldığına ve savaş suçu işlendiğine ilişkin gelen bilgilerden endişe duyduğunu söyledi. Donbass’taki savaşın doğu Ukrayna’da çok sayıda insanın ölmesine ve büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Guterres, “Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur” dedi.

Guterres, BM ve Moskova’nın Ukrayna’daki savaş hakkında farklı bakış açılarına sahip olmasına rağmen her iki tarafın da eski Sovyet ülkesindeki insanların acılarını en aza indirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti.
Guterres, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri, Moskova’daki görüşmelerinin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidecek.

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