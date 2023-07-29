LGBT’ye zorlanan çocukların dramı

Ailesinin teşviğiyle ve doktorların tavsisyesiyle cinsiyet değiştiren çocuklar ABD Kongresi’nde konuşarak özellikle küçük yaşta cinsiyet üzerindeki cerrahi müdahalelerin yasaklanmasını istedi. 12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp, 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole, “çocukluğunun mahvolduğunu” belirterek Kongre üyelerine seslendi. “Yeterince çocuk bu sözde bilimin kurbanı oldu” diyerek bu yönde cerrahi müdahalelerin sonlanmasını isteyen Cole, “Sevilmeye ihtiyacım vardı. Sorunlarımı atlatmam için bana terapi verilmeliydi. Bir erkeğe dönüşürsem tüm sorunlarım çözülecek sanrısına ihtiyacım yoktu. Bu skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum” şeklinde konuştu.

Kongre Üyesi Cumhuriyetçi Wesley Hunt ise, çocukların isteğiyle cinsiyet değiştirme operasyonları gerçekleştirilmesini “delilik” olarak niteledi. Hunt, “Kızlarıma kalsa kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde her öğünde ve öğün arasında dondurma yemek isterler. Ancak aklını yitirmemiş bir ülkede çocukların yetişkin kararları veremeyeceğini biliriz. Çünkü ebeveynler olarak bunun onların yararına olmadığını biliriz” şeklinde konuştu. Hunt ayrıca cinsiyet değiştiren kişilerin biyolojik olarak kadın ve erkeklerle eşit tutulmasını da eleştirdi. Cumhuriyetçi vekil, “4 yaşındaki ve 2 yaşındaki kızlarım biyolojik erkeklerin önünde giyinip soyunmayacak. Bu saçmalık. Eğer biyolojik olarak eşit ve aynı olduğumuzu düşünüyorsanız siz tam anlamıyla kafayı yemişsiniz” ifadelerini kullandı.