Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 53 kişi öldü veya kayıp

14:029/02/2026, Pazartesi
AA
Libya yetkililerinin arama kurtarma operasyonu sürüyor.
Libya yetkililerinin arama kurtarma operasyonu sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 6 Şubat'ta Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada,
"Libya açıklarında (düzensiz göçmenleri taşıyan) göçmen teknesinin alabora olması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Bunlar arasında 2 bebek de bulunuyor"
denildi.

Teknenin, 6 Şubat'ta Libya'nın Zuvare kentinin kuzeyinde alabora olduğu belirtilen açıklamada, Libya yetkililerinin arama kurtarma operasyonunda sadece 2 Nijeryalı kadının kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada,
"Orta Akdeniz rotasında bir başka ölümcül olaydaki can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. IOM ekipleri, ilgili makamlarla koordinasyon içinde, karaya çıkan iki kurtulana acil tıbbi müdahalede bulundu"
ifadeleri kullanıldı.

Sadece ocak ayında, aşırı hava koşulları altında Orta Akdeniz'de meydana gelen çok sayıda "görünmez" tekne kazası sonucu en az 375 göçmenin öldüğünün veya kaybolduğunun bildirildiği açıklamada, yüzlerce ölümün ise kayıtlara geçmediğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada,
"Bu tekrarlanan olaylar, tehlikeli geçişi denemeye çalışan göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı sürekli ve ölümcül risklerin altını çiziyor. IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre, 2025'te Orta Akdeniz'de 1300'den fazla göçmen kayboldu. Son olayla birlikte 2026'da bu güzergahta ölü veya kayıp olarak bildirilen göçmen sayısı en az 484'e ulaştı"
ifadelerine yer verildi.

