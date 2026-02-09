Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 53 kişi öldü veya kayıp

"Bu tekrarlanan olaylar, tehlikeli geçişi denemeye çalışan göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı sürekli ve ölümcül risklerin altını çiziyor. IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre, 2025'te Orta Akdeniz'de 1300'den fazla göçmen kayboldu. Son olayla birlikte 2026'da bu güzergahta ölü veya kayıp olarak bildirilen göçmen sayısı en az 484'e ulaştı"