Dünya Libya Dışişleri Bakanı görevden uzaklaştırıldı
AFRİKA

Libya Dışişleri Bakanı görevden uzaklaştırıldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
Libya Dışişleri Bakanı görevden uzaklaştırıldı
Necla el-Menguş

Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmi kararda, Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

  • Kararda, Menguş'un, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi" nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

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