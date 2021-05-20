‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yeni Şafak’ın manşetine taşıdığı emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Türkiye’nin Filistin ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması yapması önerisi Yunanistan’ı telaşlandırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Türkiye ile Filistin arasında Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması” önerisi, Yunanistan ve GKRY’de büyük paniğe neden oldu. Yunan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, önerinin gündeme gelmesinin ertesi günü apar topar İsrail ve Filistin’e gitti.

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DENDİAS’A SERT TEPKİ

Yunan Bakan Dendias, Yaycı’nın açıklamalarının Yeni Şafak Gazetesi’nde “Filistin’e Libya modeli” manşetiyle yayınlandığı gün Filistin’in Atina Büyükelçisi Maruan Tumbasi ile görüştü. Tumbasi, Dendias’a “Mağdur ile caniyi eşit tutuyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Dendias, son dakika kararlaştırılan 18 Mayıs tarihli İsrail ve Filistin ziyaretinde de şokla karşılaştı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al Maliki, “Atina’nın İsrail ile dost olduğu”nu söyleyerek görüşmeyi reddetti. Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir araya gelen Dendias sonunda Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşebildi.

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ZİYARET BİTTİ YİNE KINADI

Dendias, İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk gösterisi yapamadığı gibi, bu ziyareti Yunan basınında ağırlıklı olarak Türkiye ve Filistin arasında olası bir MEB anlaşmasına karşı apar topar bir ziyaret şeklinde yorumlandı. İsrail ve Filistin ziyaretinde Orta Doğu’da beklediği arabulucu rolünü üstlenemeyen Dendias, temasları sonrası Twitter mesajlarında da İsrail yerine Filistin’i kınayan açıklamalarda bulundu.

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