Libya'da acı tablo: Toplu mezara 3 bin kişi defnedildi

Libya’da 10 Eylül’de Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sel felaketi, en çok ülkenin doğusundaki kentlerden Derne’yi vurdu. Yüzde 25’i felaketten etkilenen şehrin içerisindeki 3 köprü kullanılamaz halde. Doğu ve batı arasındaki yollar kapandı. Kentte alternatif bir yol açıldı. Kentte cesetlerin kaybolmaması için toplu mezarlar kazılmaya başlandı. Cesetlerin teşhisinde ilk olarak, orada bulunan aile yakınlarına soruluyor. Eğer herhangi bir tanıyan yoksa cesetlerden DNA örnekleri alınıyor. Yakınlarını kaybedenler, hayat normale döndüğünde başvuru yaparak DNA örnekleri karşılaştırılacak.





3 BİN KİŞİ DEFNEDİLDİ

Arama kurtarma ekiplerinin denizden ya da enkazlardan çıkarttığı cenazeler, kent kırsalında oluşturulan toplu mezarlarda toprağa veriliyor. Ceset torbalarında mezarlığa getirilen naaşlar için burada önce cenaze namazları kılınıyor. Afette hayatını kaybedenler, daha sonra buldozerler tarafından kazılan büyük mezarlara yan yana yerleştirilerek son yolculuklarına uğurlanıyor. Derne’nin 10 kilometre batısındaki Zahra el-Hamra bölgesinde oluşturulan toplu mezara şu ana kadar selde can veren 3 bin kişinin cenazesi defnedildi.





Türkiye’den 3 gemi

Kentte bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan yardım faaliyetleri de aralıksız devam ediyor. Kara ve deniz yolunun selden etkilenmesinden dolayı ilk etapta yardımlar havayolu ile sağlandı. Derne’ye yakın olan Tobruk Havalimanı’na birçok ülkeden çeşitli yardımlar geldi. Yardımlar buradan karayolu ile Derne’ye ulaştırıldı. İzmir’den yola çıkan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri dün itibariyle Libya’ya ulaştı. Gemilerde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevli yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya’ya ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 3 sahra hastanesi ile barınma ve sıhhi malzemeler de gönderildi. Libya’ya yardım malzemesi taşıyan TCG Osmangazi gemisi de dün İzmir’den yola çıktı.





17 ÜLKEDEN 38 YARDIM UÇAĞI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki kentlerde binlerce kişinin ölümü ve kaybına neden olan selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “17 ülkeden yardım uçağı geldi. Buna binaen önümüzdeki saatlerde ulaşacak olan, İtalya’dan gönderilen helikopter donanımlı bir gemi ile birlikte 5 gemi de ulaşmış olacak” ifadelerine yer verildi. Yardımların hangi ülkelerden geldiği yönünde detaylı bilgi paylaşılmazken, Türkiye’den hareket eden bir geminin de bugün ülkenin doğusundaki Tobruk Limanı’na ulaşması bekleniyor.





Kolera başladı

Türkiye, Libya’daki sel felaketinin ardından seferber oldu. Libya’ya arama-kurtarma ve yardım ekibi gönderen ülkeler arasında Türkiye ve Mısır ilk sırada yer aldı. Türk ekipler çok sayıda kişiyi sağ kurtardı. Birçok sivil toplum kuruluşu da bölgede aktif olarak faaliyet yürütüyor.





CİDDİ VARLIK GÖSTERİYORUZ

Türkiye, Libya halkının yaralarını sarmak için uzun süreli insani yardım programı uygulamayı planlıyor. Bölgede aktif olarak görev alan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve İnsani Yardım Vakfı yetkilileri son durumu Yeni Şafak’a anlattı. TDV Yurtdışı Uzmanı Burak İnce, “Türkiye’den gelen AFAD, Kızılay ve diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Barajın patlaması, şehri oldukça olumsuz etkilemiş. Türkiye olarak burada ciddi varlık gösteriyoruz. Elektrik hatları, ana yollar, köprüler zarar görmüş, bunlar onarılmaya çalışılıyor. Temel gıda ve içme suyu noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bebek maması, bebek bezi, ilaç, battaniye ve yastık seti, hijyen paketi, gıda paketi, içme suyu, taze sebze ve meyve dağıtıyoruz” dedi.

İnsani Yardım Vakfı Libya Sorumlusu Taner Altun da şu bilgileri verdi: “Bölgedeki durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çünkü enkazlara yeni yeni ulaşılıyor. Cesetler kokmaya başladı. Bu da hastalığa neden oluyor. Kolera salgını başladı. İnsanlar sokaklarda yakınlarını arıyor.”



