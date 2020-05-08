Libya'da darbeci Hafter milisleri Trablus'a roketle saldırdı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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Batman Valisi Şahin: Ciddi tedbirler almazsak bayram bize zehir olabilir

Batman Valisi Hulusi Şahin, “Biz salgına Türkiye’nin geri kalanından geç muhatap olduk. Bu nedenle de bizim pik noktamız henüz oluşmadı. Görülen o ki vaka sayılarımız da gün geçtikçe artıyor. Çok ciddi tedbirler almadığımız takdirde, bayram bize zehir olacak” dedi.