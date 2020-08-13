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Dünya Libyada dikkat çeken görüntü TSKya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi
ORTADOĞU

Libya'da dikkat çeken görüntü: TSK'ya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi

Trablus'un doğusundaki El Khums Limanı yakınlarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı fırkateyn ve Seahawk helikopteri görüldü. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Misrata ve Trablus hattında deniz üssü kuracağı öne sürülüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'ya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi
TSK'ya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı bir fırkateyn Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan El Khums limanı yakınlarında görüntülendi.

Açık istihbarat kaynaklarınca paylaşılan fotoğrafta, Sikorsky helikopterinin fırkateyne eşlik ettiği görülüyor.

  • Geçtiğimiz aylarda Libya ve Türk yetkililerin yaptığı görüşmelerin arından Türk Deniz Kuvvetleri'nin Trablus ve Misrata arasındaki bir bölgede deniz üssü kuracağı öne sürülüyordu.

TSK'ya ait fırkateynin görüntülendiği limanın konumu.

HAVA VE DENİZ ÜSSÜ KURULMASI GÜNDEMDE

Bölge kaynaklarına göre Ankara-Trablus arasındaki askeri işbirliği bir üst safhaya taşınıyor. Halen tuzaklamalara karşı arama-tarama çalışmalarının yapıldığı ve altyapının onarıldığı Vatiye Askeri Hava Üssü’nün Türkiye’nin kullanımına verilmesi düşünülüyor. Vatiye Üssü’ne, Libya harekâtını başarıya ulaştıran Türk milli İHA/SİHA sistemleri ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması planlanıyor. Hava araçlarıyla tahkim edilecek Vatiye ile birlikte bir adım da Akdeniz kıyısındaki liman kenti Misrata’da atılacak.

TSK'nın konuşlanacağı Vatiyya Üssü'nü vuran uçakların bıraktığı izler
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TSK'nın konuşlanacağı Vatiyya Üssü'nü vuran uçakların bıraktığı izler
Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:

GEMİLER KALICI OLACAK

Türkiye, TSK’nın Suriye kuzeyindeki harekât konseptlerini Libya sahasına yansıtarak büyük başarı elde etti. Bunun yanında Türk ordusu, Doğu Akdeniz kavgasının merkezindeki bölgede yürüttüğü operasyonlarda -Suriye’den farklı olarak- kara ve hava unsurlarıyla birlikte donanmayı da kullandı. TSK, Libya’da uyguladığı deniz-hava-kara müşterek harekât konsepti dahilinde Libya açıklarında deniz görev birliği bulundurdu. Muharip gemiler, keşif-gözetleme gemileri, yardımcı gemiler denizden gelen tehditleri önledi, lojistik hat kesintisiz işletildi, kara unsurlarına da radar sistemleri ve destek silahlarıyla katkı sunuldu. Doğu Akdeniz’de Yunanistan kışkırtıcılığındaki tırmanma da göz önüne alındığında Libya sahasında deniz kuvvetlerinin stratejik önemi, bölgede Türk donanmasının varlığının devamını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Misrata Limanı’nın daimi konuşlanma için deniz üssüne çevrilmesi düşünülüyor. Ayrıca Libya’da deniz sahalarından petrol çıkarma konusunda en büyük hisse de Türkiye’ye ait olacak. Bölgedeki sondaj faaliyetlerinin güvenliği için Türk gemilerinin varlığı zaruri görülüyor.

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