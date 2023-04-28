|
Dünya

Libya'da görev alan eski Fransız casus: Kaddafi'nin devrilmesinde yaptıkları çalışmaları anlattı

2009 ile 2012 yılları arasında Trablus'ta DGSE adına yaptığı görevi kaleme alan eski ajan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin nasıl devrildiğini ve ölümünü anlattı. Eski Fransız casus François Lhuillier, Elysee Sarayı'nın o dönemde kendilerine verdiği görevin hedefini açıkladı.

16:37 . 28/04/2023 Cuma
Diğer
Libya lideri Muammer Kaddafi.

Libya lideri Muammer Kaddafi.

Libya'daki Fransız Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (DGSE) eski bir numaralı casusu olarak kabul edilen Jean-François Lhuillier, 3 Mayıs'ta çıkacak "L'Homme de Tripoli (Trabluslu adam)" adlı kitabında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin nasıl devrildiğini ve ölümünü anlattı.


2009 ile 2012 yılları arasında Trablus'ta DGSE adına yaptığı görevi kaleme alan eski ajan, "Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'nın kendilerine verdiği görevin 'Kaddafi'ye karşı olabilecek Libyalı şahsiyetlerin ülkeden ayrılmasını sağlamak' olarak özetliyor.


Kendisine belirlediği hedef


Bu bağlamda Lhuillier'nin kendisine belirlediği hedef ise dönemin Dışişleri Bakanı Moussa Koussa'nın kaçmasını sağlayarak Kaddafi'yi zayıflatmak.


"İnsanları ülkelerine, [...] aynı zamanda inançlarına ihanet etmeye zorluyorsunuz" diyen eski casus, Koussa'nın iltica etmeye ikna görevini üstlendiğini ifade ediyor. Bu arada Fransa ve İngiltere tarafından yürütülen askeri operasyonun Kaddafi'nin birliklerine darbe indirdiğini de söyleyen Lhuillier, iktidarın kapısına dayanan isyancılara yardım etme ve onlarla iyi ilişkiler kurma çalışmalarını da yürüttüğünü kitabında anlatıyor.


Kaddafi'nin ölümü


20 Ekim 2011'de Kaddafi'nin "linç edilerek" öldürüldüğünü de ileri süren eski gizli ajan, Libyalı devrik liderin bir Fransız casus tarafından öldürüldüğü söylentisini ise yalanlıyor.


Yirmi beş yıldır DGSE ajanı olan Yarbay Jean-François Lhuillier'in yeni kitabında yer alan itiraflar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümetinin eski müttefikine sırtını döndüğü ve onu devirmek için elinden geleni yaptığı iddiasını doğruluyor.


#Libya
#Trablus
#Fransız Casus
#Elysee Sarayı
#Muammer Kaddafi
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.