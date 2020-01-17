Dünya Libyalı uzman Hafterin siyasi çözüm derdi yok
ORTADOĞU

Libyalı uzman: Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya'nın darbeci generali Hafter'in Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısıyla toplanan Moskova'daki zirveyi terk etmesinin ardından gözler şimdi de Berlin Konferansı'nda. Pazar günü gerçekleştirilecek zirveye en üst düzeyde katılım olacak. Peki, diplomatik çabalar Trablus'a yönelik saldırıları sonlandıracak mı? Libya'da sağlanan ateşkesin bir barışa zemin hazırlamak için yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, "Hafter, Libya'da sadece askeri bir çözüm modeli öngörüyor. Trablus'a yeni bir saldırı başlatıp başlatmayacağı uluslararası manevralara bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
Libya'nın darbeci generali Hafter.
Libya'nın darbeci generali Hafter.

Türkiye'nin asker gönderme kararının ardından Libya cephesinde kritik günler yaşanıyor.

Hafter'in Moskova'da müzakere masasından kalkması Berlin Konferansı'nın akıbetini daha da tartışmalı hale getirdi. Almanya'daki zirveye hem bölgesel hem de küresel birçok aktör üst düzeyde katılım sağlayacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin, Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirvede hazır bulunacak liderler arasında.
Peki, Libya'daki siyasi ve askeri kriz Berlin'de çözülebilir mi? Trablus'a yeni bir saldırı planlayan Hafter güçleri duracak mı?
  • Yeni Şafak bu soruların yanıtlarını Middle East Institute Analisti Emadeddin Badi'ye sordu.

Badi'ye göre, Hafter'in Libya'nın geleceğinde öngördüğü tek çözüm askeri ve Trablus'a yeni bir saldırı başlatıp başlatmayacağı uluslararası toplumun manevralarına bağlı olacak.

HAFTER'E KIRMIZI HALI SERİLDİ

"Berlin Konferansı'ndan nasıl bir sonuç elde edilir?" sorusuna yanıt veren Badi, "Bu konferansın Libya'yı iç savaştan nasıl kurtaracağını tahmin etmek zor. Zira hem Sarrac'ın hem de Hafter'in davet edilmesi konferansın kapsamını önemli ölçüde değiştireceğine işaret ediyor. Başlangıçta Almanya böyle bir konferansa ev yapma koşullarına sahipti. Bu durum diğer devletlerin askeri müdahalesini ve silah ambargosuna saygı göstermesini sağlayabilirdi. Açıkçası bu olmadı. Hafter ile Sarrac bu konferansa birlikte davet edilmesiyle riskler yeniden görülüyor. Şimdi bu konferansta hiçbir taviz vermeyen Hafter'e kırmızı halı serildi hem de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez El Sarrac'ın yanına" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN ROLÜ ABARTILDI

Moskova'daki sürecin neden başarısız olduğu sorusuna yanıt veren Badi, "Hafter'in çok sayıda destekçisi göz önüne alındığında Rusya'nın tek aktör olarak gelişmeleri ne derece etkileyeceğine dair yeteneği abartıldı. Berlin Konferansı'nın etki alanı azalmışken, bu sürecin siyasi olarak değil, askeri olarak kararlaştırılacağına inanmak için birçok neden var" diye konuştu.

Türkiye-Libya deniz sınırı.

HAFTER SİYASİ DEĞİL ASKERİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Hafter güçlerinin Trablus'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğunun altını çizen Badi, "Hafter'in günün sonunda Libya çatışması için askeri bir çözüm öngördüğünü gösteren sağlam ve belgelenmiş bir model var. Bu nedenle Trablus'a yeni bir saldırı başlatmak isteyip istemediğini sorgulamanın bir cevabı yok. Türkiye bu duruma alıştı ve bu yüzden verdiği yanıt esas olarak askeri. Türkiye'nin askeri müdahalesi bir çıkmazın dengesiydi. Şimdiki soru, Türkiye'nin askeri gerilimi tırmanıp tırmandırmayacağı ve Hafter güçleri ve destekçilerin yanıtının ne olacağıdır" dedi.

TARAFLAR YENİ BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Libya'da her iki tarafında yeni bir savaşa hazırlandığını belirten Badi, sağlanan ateşkesin çok kırılgan olduğuna dikkat çekti:

  • "Trablus'taki ateşkes devam ediyor ancak her iki tarafta yeni bir çatışmada avantaj elde etmek için operasyonel güçlerini inşa ediyor. Bu ateşkes barış için yapılan bir mutabakat değil. Muhtemelen öncekilerden daha yıkıcı olacak bir gerilime işaret ediyor"

Libya'da Hafter'in imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni.

HAFTER'İN AMACI TRABLUS'U YOK ETMEK

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Libya'da farklı aktörlerini desteklediğinin altını çizen Badi, şunları söyledi:

  • "Yeni bir çatışmada, her iki gücün müttefiklerini ne düzeyde desteklediği Trablus'un geleceğini belirleyebilir. Hafter'in hayatında Trablus üzerinde kontrol sağlayabildiği bir senaryo değil, onu yok edebileceği bir senaryo var. Destekçileri arasında sadece Ruslar ve biraz da Mısırlılar bu gerçeği farkında gibi görünüyor"

Libya'da neler oluyor, kim kimle savaşıyor?
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Libya'da neler oluyor, kim kimle savaşıyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi. Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor?


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