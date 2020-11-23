Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyaya 3 bin 500 asker
ORTADOĞU

Libya’ya 3 bin 500 asker: Libya'da Türk askeri var mı?

Libya’ya 3 bin 500 asker

TSK bugüne kadar Libya’da yaklaşık 2 bin 500 askeri eğitti. Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan personel sayısı da 1000’i geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3 bin 500 profesyonel kadro katıldı. Askerler Trablusgarp’taki mezuniyet töreninin ardından göreve başladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Binden fazla askeri öğrenci Türkiye’deki eğitimini tamamlayıp Libya’ya döndü. Trablus’ta mezuniyet sevinci yaşayan askerler göreve başladı.
Binden fazla askeri öğrenci Türkiye’deki eğitimini tamamlayıp Libya’ya döndü. Trablus’ta mezuniyet sevinci yaşayan askerler göreve başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya ordusunun uluslararası standartlarda teşkili kapsamında yürüttüğü eğitim faaliyeti kapsamında ilk mezunlar verildi. İki ülke arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında TSK’nın verdiği eğitimi tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için önceki gün başkent Trablus’ta mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet sevinci yaşayan Libyalı askerler göreve başladı.

BAE Libya’da yeni savaş başlatacak
DÜNYA
BAE Libya’da yeni savaş başlatacak

ORDU BÜYÜYOR

  • Bugüne kadar Libya’da yaklaşık 2 bin 500 personelin eğitimi tamamlandı. Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan Libya personeli sayısı 1000’i geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3 bin 500 profesyonel kadro katıldı. TSK’nın eğittiği Libya ordu personeli; mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerinden geçirildi.

Libya'da hezimete uğrayan BAE Türkiye'ye karşıtı lobi faaliyeti yürütüyor
DÜNYA
Libya'da hezimete uğrayan BAE Türkiye'ye karşıtı lobi faaliyeti yürütüyor

EĞİTİME DEVAM

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Tacura Müşterek Kara Eğitim Merkezi’nde 120 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin 9 hafta süren temel muharebe eğitiminin tamamlandığını, 163’ünün de 5 farklı alandaki eğitimlere devam ettiğini bildirdi. Aktop, Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti üzerine Libya’da askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verilmeye devam edildiğini vurguladı.

Türkiye’nin Libya’ya verdiği sahil güvenlik eğitimi İtalyan basınında: Göçmenlerin rotası Erdoğan’ın ellerinde
GÜNDEM
Türkiye’nin Libya’ya verdiği sahil güvenlik eğitimi İtalyan basınında: Göçmenlerin rotası Erdoğan’ın ellerinde

Görev süresi 1 yıl

  • Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesi denetlemek amacıyla bölgeye gidecek Mehmetçiğin görev süresi 1 yıl olacak. TBMM’de kabul edilen tezkere, TSK unsurlarına 1 yıl süreyle görev veriyor. Deniz Yarbay Şebnem Aktop, bakanlığın aylık bilgilendirme toplantısında tezkereye ilişkin açıklamalarda bulundu. “Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süreyle görev yapacaktır” diyen Aktop, söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin devam ettiğini, bölgeye sevkedilecek birliklerin hazırlıklarının ise tamamlandığını söyledi.

Abone Ol Google News
Bu milletle dalga geçmeyin

Bu milletle dalga geçmeyin

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Çeviköz'e sert tepki.
Galibiyet hasreti sona erdi

Galibiyet hasreti sona erdi

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçı kazandı.
28 yıl önce Kelbecerli nine torununu kaçıran Ermeni işgalcilere böyle yalvarmıştı

Dış politikasını <br>tamamen değiştirmeli

Dış politikasını
tamamen değiştirmeli

​Fransız siyaset bilimciden ülkesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar.

Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin

Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin

​Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı.

Hasta sayısı yükselişte

Hasta sayısı yükselişte

​Türkiye'nin son yirmi dört saati açıklandı.
Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu
Dünyanın en<br>pahalı şehri Zürih

Dünyanın en
pahalı şehri Zürih

​130 şehrin incelendiği araştırma sonuçlandı.

Türkiye'de<br>3 tane var

Türkiye'de
3 tane var

Babası emanet bıraktı, özenle bakıyor.
120 milyon Türk'ün yaşadığı<br> coğrafyanın neden bir adı yok?

120 milyon Türk'ün yaşadığı
coğrafyanın neden bir adı yok?

Karabağ zaferinin taçlanması için yapmamız gerekenler belli.
DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz

Erdoğan, G20 Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Varank test etti

Varank test etti

İlk olarak SOM füzelerinde kullanılacak.
ABD'nin siyahi çocukları kayıp

ABD'nin siyahi çocukları kayıp

Yoksul semtlerde yaşayan yaklaşık 450 bin çocuk kayıp.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.