Libya’ya 3 bin 500 asker: Libya'da Türk askeri var mı? Libya’ya 3 bin 500 asker TSK bugüne kadar Libya’da yaklaşık 2 bin 500 askeri eğitti. Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan personel sayısı da 1000’i geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3 bin 500 profesyonel kadro katıldı. Askerler Trablusgarp’taki mezuniyet töreninin ardından göreve başladı.

Kıymet Sezer 23 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 02:14 Yeni Şafak