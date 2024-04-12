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Dünya

Lufthansa 'Tahran' uçuşlarını iptal etti mi? İranlı yetkiliden açıklama

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çalenderi, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilmesi ve buradan yapılması planlanan uçuşları güvenlik sebebiyle durdurduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

13:17 - 12/04/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Tesnim Haber Ajansına göre Çalenderi, Ramazan Bayramı süresince havalimanından yaklaşık 1000 uçuş gerçekleştiğini ve bahsedildiği şekilde iptalin söz konusu olmadığını belirtti.


Çalenderi, "Sosyal medyada Lufthansa'nın İran'a uçuşlarını iptal ettiğine dair bilgiler yar aldı. Lufthansa'nın önceden planlanmış bir şekilde iptal edilmiş bir veya üç seferi bulunmaktadır. Bunun dışında iptali söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.


İranlı yetkili, Lufthansa'nın 7 Nisan Pazar gününden bu yana İran'a planlanmış uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydetti.


Lufthansa Hava Yolları Sözcüsü, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle şirketin, Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan'a kadar askıya alma kararı aldığını duyurmuştu.



#İran
#Lufthansa
#İmam Humeyni Havalimanı
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