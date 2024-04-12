Lufthansa 'Tahran' uçuşlarını iptal etti mi? İranlı yetkiliden açıklama

Tesnim Haber Ajansına göre Çalenderi, Ramazan Bayramı süresince havalimanından yaklaşık 1000 uçuş gerçekleştiğini ve bahsedildiği şekilde iptalin söz konusu olmadığını belirtti.

Çalenderi, "Sosyal medyada Lufthansa'nın İran'a uçuşlarını iptal ettiğine dair bilgiler yar aldı. Lufthansa'nın önceden planlanmış bir şekilde iptal edilmiş bir veya üç seferi bulunmaktadır. Bunun dışında iptali söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.