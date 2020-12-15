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Dünya Macaristan Anayasasında düzenleme Evlilik bir erkek ve bir kadın arasında kurulur
AVRUPA

Macaristan Anayasası'nda düzenleme: Evlilik bir erkek ve bir kadın arasında kurulur

Macaristan'da düzenlenen anayasada evlilik kurumu tanımlaması yapıldı. Değişikliğin ardından Anayasada ayrıca aile tanımıyla ilgili, "Macaristan, bir erkek ve bir kadın arasında gönüllü karar temelinde oluşturulan evlilik kurumunu ve ulusun hayatta kalmasının temeli olan aileyi korur. Aile ilişkisinin temeli evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Anne kadın, baba ise erkektir." ifadeleri de yer aldı. Ülkede eşcinsellerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliğine gidilmişti.

Haber Merkezi AA
Macaristan'da Anayasa değişikliğine gidildi.
Macaristan'da Anayasa değişikliğine gidildi.

Macaristan'da ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığını belirten Anayasa değişiklik teklifi Ulusal Mecliste kabul edildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan anayasa değişiklik teklifi, 45 "hayır" ve 5 çekimser oya karşı 134 "evet" oyuyla onaylandı.

Ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığı belirtilirken, Anayasaya, "Her çocuk fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimi için gerekli olan koruma ve bakım hakkına sahiptir. Macaristan, çocukların doğum cinsiyetlerine göre öz kimlik hakkını korur ve Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürüne dayalı değerlere uygun eğitim sağlar." ifadesi eklendi.

AİLE VURGUSU

Değişikliğin ardından Anayasada ayrıca aile tanımıyla ilgili, "Macaristan, bir erkek ve bir kadın arasında gönüllü karar temelinde oluşturulan evlilik kurumunu ve ulusun hayatta kalmasının temeli olan aileyi korur. Aile ilişkisinin temeli evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Anne kadın, baba ise erkektir." ifadeleri de yer aldı.

Macaristan'da eşcinsellerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliğine gidilmişti.

Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Aile konumunu güçlendirmemiz şart!
DÜNYA
Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Aile konumunu güçlendirmemiz şart!
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