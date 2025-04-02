Macaristan çifte vatandaşları Macar vatandaşlığından çıkarmaya hazırlanıyor

Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısı, ‘yabancı güç ve oluşumların çıkarları doğrultusunda hareket eden, bu nedenle toplum düzenini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin' Macaristan vatandaşlığından 10 yıl süreyle çıkarılmasını öngörüyor.