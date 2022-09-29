Dünya Macaristan Meclis Başkanı Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz
AVRUPA

Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında Çarşamba günü Macaristan'a gitti. Şentop, temasları kapsamında Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ilk görüşmesini Perşembe günü Budapeşte'de gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz​
Arşiv

Şentop ve Köver görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Şentop yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini vurgulayarak, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti.

“Bölgemizde savaş var. Başta göç, gıda ve enerji krizi olmak üzere yarattığı sorunlar var. Macaristan'ın uluslararası sorunlara gerçekçi yaklaşımını olumlu ve değerli buluyoruz. Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki desteğinden dolayı teşekkürlerimi ilettim” dedi.

Daily Sabah'ın haberine göre, Macaristan Meclis Başkanı Köver ise yaptığı konuşmada gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi.

“Bütün dünyayı etkileyen meseleler, savaşın yarattığı tehditler. Bu tehditlerin hayatımız üzerindeki etkilerinden bahsettik. Türkiye'nin faaliyetleri Macaristan için çok önemli. Özellikle istikrar açısından. Türkiye'nin göç ve enerji sektöründeki hareketliliği ve istikrarı çok önemli. Dünya çapında büyük bir gıda krizi yaşayabilirdik, ancak Türkiye'nin yardımıyla bu önlendi" dedi.

Ayrıca Köver, Türkiye'nin AB'ye dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı
DÜNYA
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı

Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığına" karar verdi
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığına" karar verdi
Hacı adaylarınıheyecanlandıran adım

Hacı adaylarını
heyecanlandıran adım

​Suudi Arabistan'dan hac uygulaması.
Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

​Tek tek ifşa edildi: Peki sizin grubunuz hangisi?
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz

​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

​İngiliz basını 'güvenilir istihbarat' diyerek duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.