Macron Fransızların Batı Afrikalı askerleri öldürmesini ilk kez katliam olarak kabul etti

Hollande'ın ziyarette "Fransız üniforması giyen buna karşın Fransız silahlarının çevrildiği bu isimleri yad etmek ve bir haksızlığı gidermek istiyorum." ifadeleri adeta şok etkisi yapmıştı. Zira Hollande, bu açıklamasıyla katliamda Fransa'nın sorumluluğunu kabul eden ilk Fransız devlet adamı oldu.