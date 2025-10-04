Macron Hamas'ın Trump'ın Gazze planına dair açıklamasını "barışa ulaşmak için fırsat" görüyor

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamas'ın Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasıyla ilgili paylaşım yaptı. Tüm esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ateşkes sağlanmasının mümkün olduğunu belirten Macron, "Hamas'ın taahhüdü beklemeksizin yerine getirilmeli. Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını kaydederek Trump ve ekibine barıştan yana çabalarından ötürü teşekkür etti. Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.