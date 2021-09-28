Macron’a yumurta fırlatan genç psikiyatrik tedaviye alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Lyon ziyaretinde yumurta fırlatan 19 yaşındaki genç, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. "Muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu açıklanan genç, hastaneye yatırılarak psikiyatrik tedaviye alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan saldırgana "kamu görevi konumunda bulunan bir kişiye saldırı" suçu yönetildi.
PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRECEK
Lyon Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulun gencin "muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu ve "hastaneye yatırılması gerektiği" sonucuna varıldığı belirtildi. Gencin psikiyatrik tedaviye alındığı aktarıldı.
TOKAT ATANA 4 AY HAPİS
Macron’a 8 Haziran’da da ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına düzenlediği ziyarette 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Saldırgan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.