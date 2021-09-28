Dünya Macrona yumurta fırlatan genç psikiyatrik tedaviye alındı
AVRUPA

Macron’a yumurta fırlatan genç psikiyatrik tedaviye alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Lyon ziyaretinde yumurta fırlatan 19 yaşındaki genç, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. "Muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu açıklanan genç, hastaneye yatırılarak psikiyatrik tedaviye alındı.

Haber Merkezi İHA
Macron’a yumurta fırlatan genç psikiyatrik tedaviye alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, dün Lyon kentindeki Uluslararası Catering, Otel ve Gıda Ticareti Fuarı’nda “Yaşasın devrim” diye bağıran 19 yaşındaki gencin yumurtalı saldırısına uğramıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.14:31

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgana "kamu görevi konumunda bulunan bir kişiye saldırı" suçu yönetildi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRECEK

Lyon Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulun gencin "muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu ve "hastaneye yatırılması gerektiği" sonucuna varıldığı belirtildi. Gencin psikiyatrik tedaviye alındığı aktarıldı.

TOKAT ATANA 4 AY HAPİS

Macron’a 8 Haziran’da da ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına düzenlediği ziyarette 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Saldırgan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.

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