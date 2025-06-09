Madleen Gemisi'nde alarm verildi: İsrail gemiyi kuşattı

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail'in beş bot ile Madleen Yardım Gemisi'nin etrafını sardığını ve geminin alarm verdiğini bildirdi. Öte yandan gemide ikisi Türk 12 aktivist bulunuyor.
Madleen neyi amaçlıyor?
Freedom Flotilla Koalisyonu tarafından organize edilen “Madleen” adlı yelkenli, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da Sicilya’daki Katanya limanından yola çıktı. Yelkenlide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, şair/yazar Rima Hassan, Şuayb Ordu (Türkiye), Baptiste Andre, Thiago Avila, Omar Faiad (gazeteci) gibi isimler yer alıyor.