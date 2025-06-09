Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Madleen Gemisi'nde alarm verildi: İsrail gemiyi kuşattı

Madleen Gemisi'nde alarm verildi: İsrail gemiyi kuşattı

01:539/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail'in beş bot ile Madleen Yardım Gemisi'nin etrafını sardığını ve geminin alarm verdiğini bildirdi. Öte yandan gemide ikisi Türk 12 aktivist bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Madleen neyi amaçlıyor?

Freedom Flotilla Koalisyonu tarafından organize edilen “Madleen” adlı yelkenli, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da Sicilya’daki Katanya limanından yola çıktı. Yelkenlide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, şair/yazar Rima Hassan, Şuayb Ordu (Türkiye), Baptiste Andre, Thiago Avila, Omar Faiad (gazeteci) gibi isimler yer alıyor.

Gemi; tıbbi ekipman, un, pirinç, bebek maması ve bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi acil ihtiyaç malzemeleri taşıyor.




#Madleen Gemisi
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
WhatsApp'a ara vermek isteyenler için yeni özellik geliyor: O hareketi yapmanız yeterli olacak