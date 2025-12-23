Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Maduro: Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez

Maduro: Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez

09:4223/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan mektubu okudu
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan mektubu okudu

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan mektubu okudu. Maduro mektubunda, “Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez” ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan mektubu okudu. Maduro mektubunda, ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini bildirdi.


Maduro mektubunda, “Venezuela’nın enerji ticaretine yönelik abluka ile korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez” ifadelerini kullandı.




#Nicolas Maduro
#Venezuela
#Dışişleri Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, hangi maddeler ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...