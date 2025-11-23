MAGA’da İsrail'e büyük isyan

ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerini ifade eden Make America Great Again (MAGA) hareketinde İsrail çatlağı, terör devletini eleştirdiği için Trump ve İsrail lobisi tarafından hedef alınan Marjorie Taylor Greene’in istifası ile daha da derinleşti. Yasaya göre gelecek yıl 3 Kasım 2026'a kadar görevde kalma hakkı bulunan Kongre üyesi Greene, yayımladığı bir video mesajında 5 Ocak 2026’da Temsilciler Meclisi’nden istifa edeceğini açıkladı. MAGA’nın sıkı destekçilerinden Greene, cinsel istismar ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Jeffrey Epstein dosyası ve İsrail’in ABD üzerindeki etkisi konusunda Başkan’la fikir ayrılığına düşmüş, Trump’ın sert tepkisine hedef olmuştu. ABC News kanalına konuşan Trump, Greene'in görevinden ayrılmasını "ülke için harika bir haber" olarak nitelendirdi. Söz konusu gelişme, “MAGA’da İsrail çatlağı genişliyor" yorumuna neden oldu.

SOYKIRIM YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Greene, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını söyleyen ilk Cumhuriyetçi vekildi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Greene, İsrail'in sivilleri hedef aldığını ifade ederek, “Kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bunlar aktör değil. Bu bir propaganda değil. Bu çok gerçek” demişti. İsrail işgal güçlerini Batı Şeria’daki kontrol noktalarında Filistinlilere karşı “aşırı kontrolcü ve zalim” davranmakla suçlayan Greene, “Enkaz altından çıkarılan parçalanmış çocuk bedenlerinin görüntülerini kimse unutamaz” ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU MEYDAN OKUDU

MAGA destekçileri olan Batı Virginia Kongre üyesi Thomas Massie, eski vekillerden Matt Gaetz ve Greene, ABD İsrail lobisi karşıtı gruplaşmanın temsilcileri olarak gösteriliyordu. ABD’de yayın yapan İsrail yanlısı “Breitbart News”e ağustos ayında demeç veren Netanyahu,“İsrail karşıtıysanız MAGA olamazsınız. Başkan Trump bunu anlıyor ve çok güçlü bir şekilde yanımızda duruyor” diyerek muhaliflere adeta rest çekmişti.

BANNON: İSRAİL KENDİ SAVAŞINI KENDİ YAPSIN

Yine MAGA fikrinin kurucularından Steve Bannon, İsrail’in ABD üzerindeki etkisini eleştirdiği için Beyaz Saray’dan uzaklaştırılmıştı. “Savaş Odası” adlı bir podcast yayını yapan Bannon, Netanyahu’ya, “Sen kimsin ki Amerikan halkına ders veriyorsun? Amerikan halkı buna tahammül etmeyecek. Kendi savaşını kendin yap, Amerika’yı bulaştırma” demişti.

CARLSON DA CEPHE ALANLARDAN

Cumhuriyetçi televizyon sunucusu Tucker Carlson da ABD’nin İsrail ile olan ilişkilerini sorgulayan isimlerden. Carlson, “Tanrı kadın ve çocuk öldüren bir halkı seçmez” diyerek İsrail’in politikalarını hedef almıştı. İsrail’in politikalarını ağır bir dille eleştiren Carlson, “İsrail’in yaptıkları İncil’e ve İsa’nın öğretilerine tamamen aykırı. Buna nasıl onay verebiliriz” diye sormuştu.











