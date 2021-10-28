Mahkemede ilginç anlar: Cinayetle suçlanan katil miyavladı

Arjantin’de annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli Gilad Gil Pereg’in çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerinde davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteledi.

"MİYAV" DİYE CEVAP VERDİ

Arjantin’in Mendoza eyaletinde 2019 yılında annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli 39 yaşındaki Gilad Gil Pereg, yargıç Laura Guajardo tarafından kendisine yöneltilen “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” diye cevap verdi. Bunun üzerine yargıç Guajardo, zanlıyı görgülü davranması için uyardı. Ancak zanlı yapılan uyarı sonrasında sürekli olarak miyavlamaya başlayınca güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.



MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE YARGILANIYOR



Pereg’in müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava, tanıkların ve bilirkişilerin ifadelerinin dinlenmesi için 3 Kasım’a ertelenirken, jürinin de Pereg hakkındaki kararını bu tarihte açıklaması bekleniyor. Zanlı Pereg, bir sonraki duruşmaya katılamayacak ancak tutuklu olduğu hapishanede görüntülü olarak davayı takip edebilecek.

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AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL



Zanlının avukatı ise, Pereg’in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edilerek akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.



Söz konusu iki kadının kaybolması üzerine başlatılan operasyonda cansız bedenleri eski asker olan Pereg’in evinin yakınlarında taş ve toprakla örtülü olarak bulunmuştu.

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FOTOĞRAF 5 Ortaköy ilçesi Suyolu Mahallesi'nde belediye tarafından 3 yıl önce yol yapıldı. Yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi anlaşma sağlanamayınca Ortaköy Belediyesi'nden davacı oldu. Duruşmaya gidip gelmekte zorluk çekeceklerini söyleyen mahalleli, 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin tahsis ettiği minibüslerle kente giden mahalleli, duruşmaya katıldıktan sonra yeniden ilçeye döndü.<br> \"YOLUN DEĞERİNİ İSTİYORUZ, DEDİLER\"<br><br>Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yol çalışmasına mahalle halkının sıcak baktığını belirterek, \"Bizim de yol açmaya imkanlarımız olmadığı halde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından iş makinesi talep ettik ve 3 kilometrelik yol açtık. Daha sonra 'yol açılsın' diyen vatandaşlarımız bize gelerek 'yolun açılması için size şifahi olarak olur verdiysek de, tarlalarımızdan geçen yolun değerini istiyoruz' dediler. Belediyelerde de imar kanunu 18'inci madde uygulaması vardır. 18'inci madde uygulaması olduğu için bedelini ödemek mümkün değil, onlar da 'o zaman biz de mahkemeye veririz' dediler. Biz de belediye olarak, 'tabii ki verebilirsiniz, hukuk nasıl bir sonuca varırsa biz de ona göre hareket ederiz' dedik\" diye konuştu. \"BAŞKANIN İŞİ MAĞDURİYETİ ÇÖZMEKTİR\"<br><br>Duruşma günü mahalle halkının araç talebi olduğunu söyleyen Başkan İsbir, “Bizi şikayet eden vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesini arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk\" diye konuştu. Çorum'da ilginç olay: Davacıları, davalı belediye mahkemeye ulaştırdı Çorum'un Ortaköy ilçesinde yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi, belediyeden davacı oldu. Mahalleli, duruşmaya 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden istedikleri minibüslerle gitti. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, "Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesinin arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk" diye konuştu. BiP'te paylaş

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