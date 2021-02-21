Malcolm X'in avukatları cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti: NYPD veya FBI komplo kurmuş olabilir ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliller olduğunu öne sürdü. Avukatlar yaptıkları açıklamada, siyahi lidere, New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 21:01 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 21:22 AA