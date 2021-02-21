Dünya Malcolm Xin avukatları cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti NYPD veya FBI komplo kurmuş olabilir
AMERİKA

Malcolm X'in avukatları cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti: NYPD veya FBI komplo kurmuş olabilir

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliller olduğunu öne sürdü. Avukatlar yaptıkları açıklamada, siyahi lidere, New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Haber Merkezi AA
Müslüman aktivist Malcolm X
Müslüman aktivist Malcolm X

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı
DÜNYA
Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı

İtiraf mektubu

  • Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Öldükten sonra da yaşayan insan: Malcolm X
HAYAT
Öldükten sonra da yaşayan insan: Malcolm X

"Amacımız adaletin peşine düşmek"

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.

Malcolm X'in hafızalara kazınan konuşması: Size kendinizden nefret etmeyi kim öğretti?
OYNAT 00:52
Malcolm X'in hafızalara kazınan konuşması: Size kendinizden nefret etmeyi kim öğretti?
ABD'de ırkçılığa karşı verdiği mücadelede, siyah ve beyaz ayrımını İslam'ın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle yok etmeye çalışan Malcolm X'in 1964 yılında yaptığı efsane konuşması: 'Size kendinizden nefret etmeyi kim öğretti?'

  • Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor
HAYAT
Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor

Malcolm X dosyası raftan iniyor
HAYAT
Malcolm X dosyası raftan iniyor

NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

  • "Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Cinayet 56 yıldır aydınlatılamadı

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Abone Ol Google News
Kadıköyde büyük kayıp

Kadıköy'de büyük kayıp

​Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de beşinci kez mağlup oldu.
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
PKK ile kol kolayız

'PKK ile kol kolayız'

​ABD'li komutanın paylaşımı kirli iş birliğini gözler önüne serdi.
Akdeniz'de petrol alarmı

Akdeniz'de petrol alarmı

​İsrail'de halka 'Plajlardan uzak durun' çağrısı yapıldı.
Malcolm X suikastı

Malcolm X suikastı

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.
Şenocak dönemi sona eriyor

Şenocak dönemi sona eriyor

​AK Parti İstanbul İl Başkanı aday olmayacağını duyurdu.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Vaka sayısında sevindiren gelişme.
Tel Aviv'de 'gizli' temas

Tel Aviv'de 'gizli' temas

​Mısır, İsrail'e beş yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.