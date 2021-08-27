Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Ortada terör örgütlerinin çatışması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez.' dedi.