Dünya Maraşın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı
AVRUPA

Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı

KKTC'de 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 200 bini geçti. Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Haber Merkezi AA
Maraşın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı
Maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı.

AÇILIMDA İKİNCİ AŞAMA

Ekim 2020'de kademeli açılma süreci başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikici aşamaya geçilerek yüzde 3,5'lik bölümü açılan Maraş, salgın koşullarına rağmen yoğun ilgi görüyor.

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeyle kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilen Maraş'a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 200 bini geçti.

BÜFELER HİZMET VERİYOR

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj bölgesine, belediyenin yoğun çalışmalarıyla şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi, cankurtaranlar görevlendirildi.

SOSYAL ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (Çay Bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru
DÜNYA
Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru

Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu
DÜNYA
Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu

Türkiye'den KKTC'ye Maraş konusunda tam destek
GÜNDEM
Türkiye'den KKTC'ye Maraş konusunda tam destek

Pasaport iptali Maraş’a misilleme
EKONOMİ
Pasaport iptali Maraş’a misilleme
Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.