Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı.
AÇILIMDA İKİNCİ AŞAMA
Ekim 2020'de kademeli açılma süreci başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikici aşamaya geçilerek yüzde 3,5'lik bölümü açılan Maraş, salgın koşullarına rağmen yoğun ilgi görüyor.
8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeyle kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilen Maraş'a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 200 bini geçti.
BÜFELER HİZMET VERİYOR
Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.
Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj bölgesine, belediyenin yoğun çalışmalarıyla şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi, cankurtaranlar görevlendirildi.
SOSYAL ETKİNLİKLER YAPILIYOR
Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (Çay Bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.
Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor.