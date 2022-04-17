Mariupol tahliye bekliyor

Türkiye, Mariupol’deki Türk ve diğer sivil vatandaşlar ile savaşta yaralananların tahliyeleri için teyakkuzda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde “Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu doğrultuda insani tahliyeler konulu diplomatik temaslar yoğunlaştı.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Dün Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüşen Bakan Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyetini vurguladı, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi. Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini vurgulayan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerinin de emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konularını Ukraynalı muhatabına iletti.

REKLAM

MARİUPOL’DE 30 VATANDAŞIMIZ KALDI

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların şiddetini arttırdığı Mariupol’den 100’ü aşkın vatandaşımız çıkarıldı. Bölgede 30 civarında Türk vatandaşının ise tahliye beklediği değerlendiriliyor. Diplomatik temaslarda, Tatarlar, Türkmenler ve Azerbaycanlıların da aralarında bulunduğu soydaşlarımız ile farklı milletlerden on binlerce sivil vatandaşın tahliyesini sağlayacak kapsamlı bir insani operasyon üzerinde çalışılıyor. Mariupol’de insani durumun giderek kötüleşmesi, sivillerin çıkarılmasını daha da acil hale getirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Tahliye operasyonu için Dışişleri Bakanlığı nezdinde tahliyeler için görevlendirilen otobüsler günlerdir şehrin dışında hazır halde bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı da tahliyelerin başlaması halinde daha fazla sivili bölgeden çıkarmak üzere karadan ve denizden tüm gerekli hazırlıkları yaptı. Bir bölümü Rusya, bir bölümü Ukrayna kontrolünde olan bölgelerde insani koridorların hangi yöne açılacağı konulu anlaşmazlıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

REKLAM

YARALILAR İÇİN DE DEVREDE

Türkiye, sivillerin tahliyelerinin yanı sıra savaşta yaralananların bölgeden çıkarılmaları konusunda da devrede. Yaralıların özellikle denizden tahliye edilmeleri bekleniyor. Türk donanması, hızla hastaneye çevrilebilen gemileriyle bu insani misyonu da üstlenebilecek kapasitede bulunuyor. Sivillerin ve yaralıların tahliyesi için gerekli gemi desteğinin sağlanması teklifinin de Ukrayna tarafından geldiği belirtiliyor.