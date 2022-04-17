Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Mariupol tahliye bekliyor
AVRUPA

Mariupol tahliye bekliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en şiddetli yaşandığı Mariupol’den çok sayıda vatandaş çıkarılsa da halen 30 Türk vatandaşı tahliye bekliyor. Türkiye, vatandaşlarının yanı sıra bölgedeki farklı milletlerden siviller ve yaralıların tahliyesi için de devrede.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
Mariupol tahliye bekliyor
Arşiv

Türkiye, Mariupol’deki Türk ve diğer sivil vatandaşlar ile savaşta yaralananların tahliyeleri için teyakkuzda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde “Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu doğrultuda insani tahliyeler konulu diplomatik temaslar yoğunlaştı.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Dün Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüşen Bakan Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyetini vurguladı, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi. Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini vurgulayan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerinin de emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konularını Ukraynalı muhatabına iletti.

MARİUPOL’DE 30 VATANDAŞIMIZ KALDI

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların şiddetini arttırdığı Mariupol’den 100’ü aşkın vatandaşımız çıkarıldı. Bölgede 30 civarında Türk vatandaşının ise tahliye beklediği değerlendiriliyor. Diplomatik temaslarda, Tatarlar, Türkmenler ve Azerbaycanlıların da aralarında bulunduğu soydaşlarımız ile farklı milletlerden on binlerce sivil vatandaşın tahliyesini sağlayacak kapsamlı bir insani operasyon üzerinde çalışılıyor. Mariupol’de insani durumun giderek kötüleşmesi, sivillerin çıkarılmasını daha da acil hale getirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Tahliye operasyonu için Dışişleri Bakanlığı nezdinde tahliyeler için görevlendirilen otobüsler günlerdir şehrin dışında hazır halde bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı da tahliyelerin başlaması halinde daha fazla sivili bölgeden çıkarmak üzere karadan ve denizden tüm gerekli hazırlıkları yaptı. Bir bölümü Rusya, bir bölümü Ukrayna kontrolünde olan bölgelerde insani koridorların hangi yöne açılacağı konulu anlaşmazlıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

YARALILAR İÇİN DE DEVREDE

Türkiye, sivillerin tahliyelerinin yanı sıra savaşta yaralananların bölgeden çıkarılmaları konusunda da devrede. Yaralıların özellikle denizden tahliye edilmeleri bekleniyor. Türk donanması, hızla hastaneye çevrilebilen gemileriyle bu insani misyonu da üstlenebilecek kapasitede bulunuyor. Sivillerin ve yaralıların tahliyesi için gerekli gemi desteğinin sağlanması teklifinin de Ukrayna tarafından geldiği belirtiliyor.

Minik Furkanın kahreden sonu

Minik Furkan'ın kahreden sonu

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kurala uymayan gönderilsin

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.
İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

Oyun oynadığı kamyonun altında can verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus bombardımanı altında.

​Prof. Dr. Habil Şentürk Yeni Şafak'a konuştu.

​Gıdayı yazılımla güvenceye alalım.

​Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı.

​Son durak ücretsiz mini market.

Dört yaşın üstündeki çocuklarda 2 saati geçmemeli.
Kanada'da çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.