Mars’tan gelen 4,5 milyar yıllık gök taşında su izi keşfedildi

Yaklaşık 4,48 milyar yaşında olan bu taşın içinde, ‘H-Fe-ox’ (hidrojen bakımından zengin demir oksihidroksit) adı verilen küçük kaya parçacıkları bulundu. Numunenin yalnızca yüzde 0,4’ünü oluşturan bu küçük alanların, taşın toplam su içeriğinin yüzde 11’ini barındırdığı ortaya çıktı. Bu buluşun, Mars'ın bir dönem sanılandan çok daha yaygın ve muhtemelen sıvı halde suya sahip olduğunu kanıtladığı belirtildi.