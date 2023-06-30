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Dünya

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi

Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgasının etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Meksika basınında çıkan haberlere göre özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları hızla artış gösteriyor.

07:17 . 30/06/2023 Cuma
AA
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

Can kaybının en çok yaşandığı eyaletlerden Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) 20 Haziran'daki açıklamasında, ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.



#Meksika
#sıcak hava
#can kaybı
2 saat önce
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