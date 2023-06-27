|
Dünya

Meksika'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Meksika'da sıcak hava dalgasının artmasıyla birlikte her yıl binlerce dönümlük ormanlık alan kül oluyor. Son olarak, Chihuahua eyaletinde başlayan yangınların 7 bin 451 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

12:04 . 27/06/2023 Salı
AA
Chihuahua eyaletinde 7 bin 451 hektarlık alan kül oldu.

Chihuahua eyaletinde 7 bin 451 hektarlık alan kül oldu.

Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Ormancılık Komisyonu (Conafor), 9 farklı noktada orman yangınlarının başladığını ve yangınların söndürülmesi için 288 görevlinin aralıksız çalıştığını açıkladı.


Conafor, 7 bin 451 hektarlık alanda alevlerin etkili olduğunu ve şu ana kadarki çalışmalarla bazı bölgelerde yangının yarı yarıya azaltıldığını belirtti.


Hidalgo ve Veracruz eyaletleri henüz kontrol altına alınamadı

Öte yandan Meksika'nın Hidalgo ve Veracruz eyaletlerinde de bir süre önce başlayan yangınlar azalmasına karşın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.


Helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Conafor, bu eyaletlerde çıkan orman yangınlarında 40 bini aşkın hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti.


Meksika'da özellikle aşırı sıcakların etkili olmasıyla her yıl binlerce dönümlük ormanlık alan kül oluyor.


Ülkede son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti.




#Meksika
#orman yangını
#Chihuahua eyaleti
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023