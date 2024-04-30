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Dünya

Mezuniyet törenleri direnişe dönüşecek

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler, eylemlerini mezuniyet törenleriyle güçlendirmek istiyor. İki haftayı geride bırakan eylemlerden korkan okul yönetimleri iptallere yönelirken, siyonist gruplar da öğrencileri hedef alan provokasyonlara başladı.

04:00 - 30/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 03:13 - 30/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da gözaltılarla devam etti. Öğrenciler hafta sonunu üniversite kampüslerindeki açık alanda kurdukları çadırlarda geçirirken, yetkililer, Gazze'ye destek gösterilerinin, yaklaşan mezuniyet törenlerine gölge düşürmesinden endişe ediyor. Gösterilere katılan öğrenciler, ABD'nin İsrail'e maddi desteği kesmesi çağrılarını yinelerken, ABD'den dünya üniversitelerine yayılan gösterilerde gözaltı sayısının 900'ü geçtiği belirtildi.

Çadırlar yeni yerinde

ABD'deki kampüs gösterilerinin ilk başladığı New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ile yönetim arasında cumartesi günü görüşmelerin başladığı duyuruldu. Üniversite yönetimi, gösterilerle birlikte derslerde yaşanan aksaklıkların giderilmesini talep ederken, öğrenciler dün renkli çadırlarını mezuniyet tören hazırlıklarının yapıldığı kütüphane binası önüne taşıdı.

Siyonistlerden provokasyon

Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) Rektör Yardımcısı Mary Osako, dün İsrail destekçileri ile Filistin destekçilerinin karşı karşıya geldiğini ifade ederek, gözaltı veya yaralanma olaylarının yaşanmadığını belirtti. UCLA'daki gösteride polis barikat kurarken, İsrail destekçileri ellerinde "Yahudi öğrenciler için destek" yazılı dövizler açtı. İsrail-Amerikan Konseyi tarafından organize edilen karşıt gösteride konuşan Elan Carr, şiddet istemediklerini söyledi.

Kampüsü kapattı

California Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde ise Filistin'e destek veren öğrenciler cumartesi günü 2 okul salonunu kapattı. Yaşanan olay üzerine üniversite yönetimi "zorunlu kapatma" kararı aldığını duyurdu ve öğrencilerin okula milyon dolarlık zarar verdiğini savundu. Üniversite yönetimi ayrıca, mezuniyet törenlerinin de ertelendiğini açıkladı.

Öğrencilere ters kelepçe

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde yönetim cumartesi günkü gösterilerde bazı kampüs binalarını kilitlerken, gözaltılar yaşandı. Sert müdahalede bulunan polisin, göstericileri yere yatırarak ters kelepçe takması da kayıtlarda yer aldı. Washington Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, olaylı gösteride aralarında 23 üniversite öğrencisi ve 4 çalışanın yer aldığı 100 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, göstericilerin "iyi niyetli" olmadığı savunuldu.

Polis çadırları bastı

Northwestern Üniversitesinin Boston kampüsünde ise cumartesi günü çevik kuvvet, göstericilerin kamp alanındaki çadırlarını topladı. Massachusetts polisinden yapılan açıklamada, uygunsuz davranış sergiledikleri gerekçesiyle 102 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada ise hafta sonu devam eden gösterilere "profesyonellerin" sızdığı iddia edilirken, öğrenciler gösterilerinin barışçıl olduğunu aktardı. Bu arada, Bloomington ve Arizona üniversitelerinde de gözaltılar yaşandı.

Güvensizlik oylaması

Öte yandan, Gazze'ye destek gösterilerine katılan öğrencilere "ceza" olarak okuldan uzaklaştırma veya yasal işlem uygulanmaya devam ederken, California, Georgia ve Texas üniversitelerindeki akademisyenler sembolik de olsa "üniversite yönetimine güvensizlik oylaması" düzenledi.


Öğrencilerinin Filistin ayaklanması ABD'deki tüm üniversitelere yayıldı: Gazze Dayanışma Kampı'nda arbede çıktı çok sayıda gözaltı var

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) öğrencilerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterisinde bulunmak amacıyla kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, üçüncü gününde devam ederken, İsrail destekçileri ile Filistin destekçileri arasında arbede çıktı. Gazze gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de hızla yayıldı. Üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.


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