Miçotakis'ten seçim yorumu: Türkiye'yi örnek gösterdi

Kiryakos Miçotakis
İlk turu önde bitiren Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti kuracak çoğunluğa ise ulaşamadı.
Seçim çalışmalarını sürdüren Miçotakis, Peristeri şehrinde destekçileriyle bir araya geldi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini söyledi.
"Yunanistan'ın her zaman dostluk elini uzatacağını ileteceğim"
Görüşmede dile getireceği konulara değinen Miçotakis, şöyle devam etti:
Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim. Gerginlik arayan biz değiliz ama geçilemeyecek sınırları da çok iyi biliyoruz.
"Güçlü silahlı kuvvet arayışımız devam edecek"
Hükümet için Türkiye örneğini verdi
55 yaşındaki Yunan siyasetçi, "Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" vurgusu yaparak, Türkiye'de seçilen hükümet gibi, kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını anlattı.