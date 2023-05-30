|
Dünya

Miçotakis'ten seçim yorumu: Türkiye'yi örnek gösterdi

Yunanistan'daki seçimlerde ikinci tura hazırlanan Kiryakos Miçotakis, Ankara ile ilgili mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyerek, "Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim" diyen Miçotakis "Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" vurgusu yaptı. Miçotakis, Türkiye'de seçilen hükümet gibi kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını belirtti.

12:02 . 30/05/2023 Salı
Diğer
Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

Yunanistan
'da halk, 25 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur oylama kapsamında tekrar sandık başına gidecek.

İlk turu önde bitiren Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti kuracak çoğunluğa ise ulaşamadı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Miçotakis, Peristeri şehrinde destekçileriyle bir araya geldi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini söyledi.

"Yunanistan'ın her zaman dostluk elini uzatacağını ileteceğim"

Görüşmede dile getireceği konulara değinen Miçotakis, şöyle devam etti:

Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim. Gerginlik arayan biz değiliz ama geçilemeyecek sınırları da çok iyi biliyoruz.

"Güçlü silahlı kuvvet arayışımız devam edecek"

"Anlaşmazlıklar her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde çözülür." diyen Miçotakis,
"Ülkenin güçlü silahlı kuvvet arayışı tam da planladığımız gibi devam edecek."
ifadesini kullandı.

Hükümet için Türkiye örneğini verdi

55 yaşındaki Yunan siyasetçi, "Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" vurgusu yaparak, Türkiye'de seçilen hükümet gibi, kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını anlattı.



#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan Fidan kimdir?