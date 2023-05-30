Miçotakis'ten seçim yorumu: Türkiye'yi örnek gösterdi

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini söyledi.

Görüşmede dile getireceği konulara değinen Miçotakis, şöyle devam etti:

Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim. Gerginlik arayan biz değiliz ama geçilemeyecek sınırları da çok iyi biliyoruz.