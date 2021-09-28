Dünya Mindulle tayfunu 180 km hızla Japonyayu vuracak
ASYA

Mindulle tayfunu 180 km hızla Japonya'yu vuracak

Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi. 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Mindulle tayfunu 180 km hızla Japonyayu vuracak
Foto/arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.

JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.

Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.

JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.

Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen
FOTOĞRAF 8
Title
Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın ardından 2. sırada yer alan Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaz gelinliğini giydi.
Title
Yılın büyük bir bölümünü karla kaplı olarak geçiren, dağlar ve platolar ile kaplı zirve, beyaz örtünün yanı sıra kısmen sis ve bulutla kaplanan görüntüsüyle doyumsuz manzaralar ortaya koydu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen
Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
FOTOĞRAF 10
Title
Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı.
Title
Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
Title
Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, ''Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besicilerde çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını köylere indirmek zorunda kaldı.


Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
Ticaret Bakanlığı uyardı: Vatandaşlar indirimli satışlarda nelere dikkat etmeli?

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.