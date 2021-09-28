Mindulle tayfunu 180 km hızla Japonya'yu vuracak

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.
JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.
Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.
JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.
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Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın ardından 2. sırada yer alan Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaz gelinliğini giydi.
Yılın büyük bir bölümünü karla kaplı olarak geçiren, dağlar ve platolar ile kaplı zirve, beyaz örtünün yanı sıra kısmen sis ve bulutla kaplanan görüntüsüyle doyumsuz manzaralar ortaya koydu.
Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen
Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.
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Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, ''Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besicilerde çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz dedi.
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını köylere indirmek zorunda kaldı.