Mısır Batı Sahra'da yeni bir gaz keşfedildiğini duyurdu

21:488/11/2025, Cumartesi
AA
Mısır Petrol Bakanlığı
Mısır Petrol Bakanlığı

Mısır Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz keşfedildiğini ve bu gazın 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği ifade edildi.

Mısır, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz keşfedildiğini açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Yeni keşfedilen kuyu, günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi."
ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.

Bu sonuçların Petrol Bakanlığının
"üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak"
amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6,4 ila 6,6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.



#Batı Sahra
#Keşif
#Gaz
