Mısır: Halep’teki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

17:1923/12/2025, Salı
AA
Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralanmıştı.

Mısır, Suriye’nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri “ciddi endişeyle” izlediğini belirterek ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulundu. Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralanmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halep başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar, sivillere yönelik şiddet ve tehdit eylemlerinin büyük bir kaygıyla takip edildiği belirtildi.


Açıklamada, söz konusu gelişmelerin “Suriye’nin güvenliği ve istikrarı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği” uyarısında bulunuldu.


Gerginliğin azaltılması, her türlü şiddetin durdurulması, ortamın sakinleştirilmesi ve sivillerin korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Suriye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye krizine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, ulusal devlet ve kurumlar çerçevesinde, Suriye halkının tüm kesimlerinin çıkarlarını gözeten ve diyaloğa dayalı kapsamlı bir siyasi süreçle mümkün olabileceği kaydedildi.


Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Halep'te yaşanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandığı bildirilmişti.


Suriye'deki PKK/YPG’nin, dün akşam saatlerinde Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.


PKK/YPG, ayrıca Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenlemişti.


Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralanmıştı.



