Mısır'da İhvan liderlerinden İsam Aryan cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da Müslüman Kardeşler teşkilatının önemli isimlerinden İsam El Aryan, Akrep Cezaevi'nde hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Hürriyet ve Adalet Partisi'nde yardımcılığını yürüten Aryan, 2015 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.
- İsam Aryan, İhvan bağlantılı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 1970 yılından bu yana İslami hareketler içerisinde yer alan ve 1974'te İhvan'a katılan Aryan, geçmişte de İhvan'ın üst düzey heyeti olan "İrşad Ofisi" üyeliği yapmıştı.
Tıp doktoru olan ve bu alanda akademik çalışmalar da yürüten Aryan, aynı zamanda İslam fıkhı konusunda akademik uzmanlığıyla tanınıyordu.