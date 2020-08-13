Mısır'da İhvan liderlerinden İsam Aryan cezaevinde hayatını kaybetti

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İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı

Samsun’da bir kişi Facebook'ta gördüğü ilana tıklayarak telefon hattına para ve internet paketi yüklemek isterken 39 bin lira dolandırıldı. İnternetten gördüğü ilanda bir GSM operatörünün sayfasıymış gibi sayfa açan dolandırıcılar internet paketi satın almak isteyen kişilerin bilgilerine ulaşarak dolandırdığı tespit edildi.