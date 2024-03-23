Moskova'da konserde katliam: 40 ölü

Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirlenen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Görüntülerde, saldırı sonucunda etrafta kanlar içinde kalan ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Konser salonunun yer aldığı binada olay sonrası yangın çıktı. Görevliler, yangını söndürmek için saatlerce müdahale etti. Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

MOSKOVA ALARMDA

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" dedi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırıyı ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

ABD 7 MART'TA UYARMIŞ

Saldırı sonrası ABD’nin 7 Mart’ta yaptığı uyarı akıllara geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklamada, “Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova’da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir” denilmişti.

BEYAZ SARAY’LA ‘UKRAYNA’ DÜELLOSU

Saldırı, gözleri Rusya’nın savaşta olduğu Ukrayna’ya çevirirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok" dedi. Rus Dışişlerinden jet hızıyla gelen cevapta “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” denildi.

Moskova’ya başsağlığı

Saldırı sonrası pek çok ülkeden Moskova yönetimine başsağlığı mesajları yağdı. Türk Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayınlarken Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi. Fidan, Lavrov'a Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti. Saldırıya ilişkin Azerbaycan, Kırgızistan, İran gibi pek çok ülkeden de Rusya yönetimine taziye dilekleri iletildi.











